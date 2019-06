Zarina Brandl aus der Oberpfalz vermisst

Fahndung nach vermissten Mädchen (16) läuft

Polizei fahndet und hofft auf Zeugenhinweise

Zarina B. aus Weiden in der Oberpfalz (Bayern) vermisst: Seitdem im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Neustadt an der Waldnaab (Oberpfalz) am Mittwochmittag (26. Juni 2019) die Schulklingel läutete, wird die 16-jährige Zarina Brandl vermisst. Die Polizei sucht nach der Schülerin.

Informationen der Ermittler zu folge, war der Unterricht an der Berufsschule gegen 12.50 Uhr zu Ende. Die 16-Jährige kam jedoch nicht nach Hause. Normalerweise fährt sie mit dem Bus - ob sie auch am Mittwoch damit gefahren ist, ist noch unklar. Üblich steigt sie in Neustadt zu und fährt damit nach Weiden. Am "Neuen Rathaus" steigt die 16-Jährige regelmäßig aus und läuft den restlichen Heimweg durch den Stadtteil Rehbühl zu Fuß.

Zarina Brandl vermisst: Polizei veröffentlicht Beschreibung der 16-Jährigen

Die 16-jährige Schülerin wird wie folgt beschrieben:

177 cm groß

kräftige Figur

braune Augen

schwarz-dunklebraune, kurze Haare

trug eine schwarze Hose

trug ein grünes T-Shirt

trug einen schwarz-violetten Rucksack

Die Polizeiinspektion Weiden bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Auskunft über den Aufenthaltsort oder zu etwaigen Umständen rund um Zarina Brandls Befinden geben kann, soll sich bei den Beamten melden. Hinweise werden unter 0961/401-0 entgegen genommen.

Video: So läuft eine Vermisstensuche ab

Wie läuft die Vermisstensuche ab?

