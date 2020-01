Bei einem Streit vor einer Bar ist einem Mann in Bayern von einem 22-Jährigen ein Teil seines Fingers abgebissen worden. Die beiden Männer hatten sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag zunächst geschlagen. In den Streit in der Innenstadt von Weiden in der Oberpfalz habe sich dann noch eine 24 Jahre alte Frau eingemischt.

Streit in Weiden: Stück des Fingers abgebissen