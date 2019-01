Bamberg 25.01.2019

Missbrauch

Wegen Missbrauch: Bistum Würzburg zeigt Ruhestandspriester in Bamberg an

Erneuter Fall von sexuellem Missbrauch in der Kirche: Wie das Bistum Würzburg am Freitag mitteilte wurde ein Pfarrer im Ruhestand angezeigt. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre soll der Mann einen Jugendlichen sexuell missbraucht haben.