Wegen blockierter Einbahnstraße: Mann 200 Meter auf Motorhaube mitgeschliffen - Täter gibt einfach Gas

Ein Streit zwischen zwei Autofahrern ist in Jena derart eskaliert, dass einer der Männer auf den anderen mit quietschenden Reifen losgefahren ist. Der Mann landete auf der Motorhaube und wurde am Donnerstag 200 Meter weit mitgeschleift, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Beifahrerin des Fahrers wurde es zuviel: Sie wollte an einer Kreuzung aussteigen, doch der Verkehrsrowdy trat wieder aufs Gaspedal. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Auch der Mann auf der Motorhaube wurde leicht verletzt, als er bei einer Vollbremsung des Autos unsanft auf der Straße landete.

Transporter blockiert Einbahnstraße - Täter brennen Sicherungen durch und gibt Gas

Der Fahrer flüchtete, wurde aber später gestellt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Hintergrund des Streits war laut Polizei, dass der später Verletzte mit seinem Transporter kurz die Straße blockiert hatte. Der Autofahrer wollte sich an dem Fahrzeug vorbeidrängeln, obwohl er die Einbahnstraße in die falsche Richtung befuhr. Dabei touchierte er mit seinem Auto den Transporter. Dessen Fahrer stellte sich daraufhin dem Verkehrsrowdy in den Weg - da gab dieser Gas und erfasste den Mann.

