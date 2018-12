Unbekannte Wasserleiche im Main gefunden: Polizei braucht Hilfe - wer kennt den toten Mann?

Eine Wasserleiche gibt der Polizei in Offenbach Rätsel auf. Um die Identität des toten Mannes zu ermitteln, haben die Beamten zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen Fotos von ihm im Internet veröffentlicht. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte, hoffe man aufgrund der neuen Veröffentlichung auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Der Tote wurde am 10. Oktober im Main geborgen. Ermittler gehen davon aus, dass er in Offenbach in den Fluss gelangte. "Die gerichtliche Leichenuntersuchung zeigt mögliche Zeichen stumpfer Gewalteinwirkung zuvor und Ertrinkungszeichen", teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 1,69 Meter große Mann obdachlos war. Er hatte grau-blonde Haare und einen rötlichen Oberlippenbart. Die Polizei Hessen beschreibt den Toten außerdem als zahnlos und frei von Tätowierungen. Im Oktober hieß es, der Mann dürfte 50 bis 65 Jahre alt gewesen sein.

Bei sich trug er bei seinem Auffinden außerdem eine auffällige Digital-Armbanduhr der Marke Casio sowie eine Zigarettenpackung "Pall Mall". Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 06181/100-242 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Lesen Sie auch: Großeinsatz im Kreis Bamberg: Vermisster Bamberger tot aus Regnitz bei Pettstadt geborgen