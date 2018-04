Waren an der Müritz: Dreiste Diebe stehlen Kindern ihre Schnitzeljagd-Beute

Diebe klauen Kindern ihre Beute bei Schnitzeljagd:

Bei der Polizei in Waren an der Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) ist am Samstag gegen 17.45 Uhr eine Gruppe "kleiner Polizisten" erschienen. Dabei handelte es sich laut Meldung der Polizei um eine Gruppe Kinder, die im Rahmen einer Geburtstagsfeier eine Schnitzeljagd mit ihren Eltern veranstalteten.Ziel der Jagd war es, nach unterschiedlichen Etappen ein "gestohlenes" Fahrrad zu finden, das die Eltern neben einer Freilichtbühne deponiert hatten - gesichert mit einem Schloss. Am Fundort angekommen fanden die kleinen Detektive jedoch nur noch das aufgebrochene Schloss des Fahrrades vor. Ein echter Dieb hatte sich des Fahrrades angenommen.Laut Polizei handelt es sich um ein Damenrad in schwarz, der Marke NSU-Comfort. Auffällig daran ist ein auf dem Heckträger montierter Holzkorb. Zeugen werden gebeten sich an das Polizeihauptrevier Waren unter der Telefonnummer 03991-176224, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.Einen kleinen Trost gab es für die Nachwuchspolizisten dann doch noch, sie erhielten eine kleine Führung durch das Polizeihauptrevier in Waren.