76-Jähriger verunglückt bei Waldarbeiten in der Oberpfalz: Am Dienstagabend (26. Februar 2019) wurde ein 76-jähriger Mann in einem Waldstück bei Rehbühl (Waldthurn/Neustadt an der Waldnaab) gefunden. Laut Informationen der Polizei lag der Mann leblos im Wald. Er kam bei Waldarbeiten ums Leben.

Leblos im Wald gefunden - Mann stirbt bei Waldarbeiten

Eine Verwandte hatte nach ihm gesucht und ihn schließlich gegen 18.40 Uhr im Wald gefunden. Die Kriminalpolizei Weiden sowie die Feuerwehr Waldthurn sicherten den Unglücksort ab. Ein rechtsmedizinisches Gutachten am Donnerstag (28. Februar 2019) ergab bisher keine neuen Hinweise. Die Ermittlungen dauern an.

