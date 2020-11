Waldmünchen aktualisiert vor 33 Minuten

Unglück

Auto erfasst Paar mit Kinderwagen - Familienvater (31) stirbt vor Ort

Am Sonntagabend hat sich in Bayern ein tragisches Unglück ereignet. Ein Paar, das mit seinem Baby im Kinderwagen unterwegs war, wurde von einem Auto erfasst. Der 31 Jahre alte Familienvater verstarb noch an Ort und Stelle.