Ein junger Mann hat in der Silvesternacht in Waldmünchen im Oberpfälzer Landkreis Cham eine sogenannte Muttergottesgrotte gesprengt. Von der ungefähr einen Meter hohen Grotte, in der eine Marienfigur gestanden hatte, blieben lediglich Schuttreste übrig.

Die gesprengte Muttergottesgrotte befand sich in Privatbesitz und hatte laut Polizei für die Eigentümerfamilie einen besonders hohen ideellen Wert. Bei der zerstörten Statue handelt es sich demnach um eine etwa 30 bis 50 Zentimeter große Marienfigur. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 1000 Euro.