Vollsperrung auf A2: Lastwagen brennt

Brennender Lkw blockiert A2: Ein brennender Lastwagen hat in der Nacht zu Mittwoch (11. April 2018) zu einer Vollsperrung der A2 bei Helmstedt geführt. Da sich im Lkw-Anhänger brennbare Pflanzenschutzmittel und flüssiger Asphalt befanden, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Sie dauerten bis in den Morgen an. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers musste der Anhänger nach und nach entladen werden, wobei die Ladung immer wieder Feuer fing.



Wie die Polizei am Morgen mitteilte, fing ein vorderer Reifen eines Lastwagenanhängers aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer. Daraufhin geriet der gesamte Anhänger auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Helmstedt-West und Helmstedt-Zentrum in Richtung Hannover in Flammen. Der 44-jährige Fahrer des Lastwagens schaffte es noch, den Anhänger abzukoppeln und einige Meter weiter zu fahren. Er blieb unverletzt.



Ab sieben Uhr war ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Nach Angaben der Polizei staute sich der Verkehr auf einer Länge von mehreren Kilometern. Wann die Autobahn wieder vollständig freigegeben werden kann, war zunächst unklar.