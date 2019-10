Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Tödlicher Unfall

Autofahrer kracht auf Autobahn in drei Tonnen schweren Felsbrocken und stirbt sofort

In Villingen-Schwenningen hat sich am Samstagabend ein tödlicher Unfall auf der Autobahn ereignet. Ein Autofahrer ist frontal gegen einen Felsbrocken gekracht, der sich von einer Felswand gelöst hatte. Daraufhin ging das Auto in Flammen auf und der Mann starb.