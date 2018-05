Köln: SEK-Einsatz am Hauptbahnhof - Bewaffneter Mann auf Baugerüst

Mann wirft Gegenstände vor Baugerüst - Verunsicherung am Kölner Hauptbahnhof:





Beratungen vor Ort



Am Mittwochmorgen (9. Mai 2018) ist es in Köln (Nordrhein-Westfalen) zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, da ein bisher unbekannter Mann Gegenstände von einem Baugerüst hinter dem Hauptbahnhof geworfen hat. Der Breslauer Platz musste weiträumig abgesperrt werden. Die nahe gelegene Goldgasse am "Musical Dome" in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof ist derzeit ebenfalls gesperrt. Mit einem Teppichmesser bewaffnet zerschnitt er große Teile der Verkleidungsplane am Gerüst.Die Kölner Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte durch ein Messer bewaffnet ist. Gegenüber dem " Express " haben Zeugen bestätigt, dass der Mann wohl in den Morgenstunden an den Fensterscheiben der Büros der "Deutschen Bahn" geklopft hat und nach Frühstück gefragt hat.Mittlerweile wurde der Mann festgenommen. Das Sondereinsatzkommando durchsuchte das Gebäude. Die Durchsuchung gestaltete sich laut Polizei schwierig, da der Mann sehr oft das Stockwerk wechselte.Die Hintergründe der Aktion sind derzeit noch unklar. Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst sind vor Ort und beraten über die Lage.