Fall Rebecca (15): Polizei sucht in Waldgebiet mit einer Hundertschaft nach vermisster Schülerin

Die 15 Jahre alte Rebecca aus Berlin wird seit mehr als zwei Wochen vermisst.

Die Polizei geht inzwischen von einem Tötungsdelikt aus

Der 27 Jahre alte Schwager Rebeccas wurde erneut verhaftet. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Beschwerde gegen dessen Freilassung eingelegt.

Haare der Vermissten wohl in Kofferraum gefunden

Polizei veröffentlicht Fotos von Verdächtigem, Auto und Decke

Suche nach der Schülerin geht mit Hochdruck weiter

Die 15-jährige Rebecca R. aus Berlin-Britz wird seit Montag (18. Februar 2019) vermisst. Dass sie einem Verbrechen zum Opfer fiel, wird immer wahrscheinlicher - die Polizei nahm am Donnerstag (28. Februar) einen Verdächtigen fest. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um Rebeccas Schwager, Florian R. (27). Er wurde bereits am Freitag wieder entlassen - und die Suche nach Rebecca geht weiter. Am Montagabend wurde der Schwager erneut, aber diesmal mit gültigem Haftbefehl, festgenommen. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass Rebecca nicht mehr lebendig gefunden wird. Trotzdem geht die Suche weiter. Die Polizei will die Leiche finden, um bei den Ermittlungen gegen den verdächtigen Schwager des Mädchens weiterzukommen.

Update am 08.03.2019: Weitere Suchaktion nach Rebecca (15) am Freitag

Die Suche im Fall der verschwundenen 15-jährigen Rebecca aus Berlin geht weiter. Am späten Vormittag begann der erneute Einsatz in einem Waldgebiet bei Kummersdorf in Brandenburg, 50 Kilometer südöstlich von Berlin. "Wo man gestern wegen der Dunkelheit aufhören musste, setzt man heute wieder ein", sagte eine Sprecherin der Polizei.

Erneut hat die Mordkommission eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei zur Unterstützung angefordert. Mit Stöcken und Schaufeln waren die Polizisten bei der Suche am Donnerstag durch den Wald gelaufen. Ob auch erneut Leichenspürhunde und ein Hubschrauber eingesetzt werden, stand zunächst nicht fest. Voraussichtlich bis zum Abend sollte gesucht werden. "So lange es die Sicht- und Wetterverhältnisse zulassen, wird man die Suche fortsetzen."

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass Rebecca getötet wurde. Sie will die Leiche finden, um bei den Ermittlungen gegen den verdächtigen Schwager des Mädchens weiterzukommen.

Nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwochabend waren mehr als 300 neue Hinweise bei der Mordkommission eingegangen. Darunter war auch mindestens ein Hinweis auf den Wald zwischen den kleinen Orten Kummersdorf und Wolzig. Möglicherweise hat dort jemand den roten Kleinwagen des Schwagers von Rebecca am Tag des Verschwindens, dem 18. Februar, oder am Tag danach gesehen.

Das Auto war am Vormittag des 18. Februar und am Abend des 19. Februar auf der nahe gelegenen Autobahn A 12 von Berlin Richtung Frankfurt (Oder) von einem automatischen Erfassungssystem registriert worden. Nach Angaben der Kriminalpolizei ist der Schwager der einzige, der zu den Zeiten mit dem Auto gefahren sein kann. Er sitzt als Verdächtiger in Untersuchungshaft.

Update am 07.03.2019: Suche nach Rebecca in Brandenburg

Auf der Suche nach der seit gut zwei Wochen verschwundenen 15-jährigen Rebecca aus Berlin hat die Polizei eine großangelegte Suchaktion in Brandenburg eingeleitet. Dabei würden eine Hundertschaft Polizisten und ein Hubschrauber in der Umgebung des Ortes Storkow 50 Kilometer südöstlich von Berlin eingesetzt, teilte die Polizei über Twitter mit. "Wir gehen dort einem Hinweis nach", sagte ein Sprecher.

Die Suche soll sich nach Angaben der Brandenburger Polizei auf den Ortsteil Kummersdorf konzentrieren. Es gehe um ein Gebiet an der Hauptstraße Richtung Görsdorf. Die Märkische Allgemeine Zeitung berichtete, die Polizisten würden einen Wald nahe dem Ortsteil Wolzig, der an Kummersdorf grenzt, durchkämmen. Mehrere Medien hatten über die Suche berichtet.

Update am 06.03.2019: Polizei veröffentlicht Fotos von Verdächtigem, Auto und Decke

Um weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten, hat die Polizei nun Fotos vom Verdächtigen, seinem Auto und der Decke veröffentlicht.

Das vom Tatverdächtigen genutzte Fahrzeug, ein himbeerroter Renault Twingo mit Berliner Kennzeichen, wurde am Tag des Verschwindens Rebeccas von einer Verkehrsüberwachungsanlage auf der Bundesautobahn 12 zwischen Berlin und Frankfurt/Oder, am Montag, den 18. Februar 2019, um 10.47 Uhr und am darauf folgenden Tag, Dienstag, den 19. Februar 2019, um 22.39 Uhr, festgestellt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte zu diesen Zeiten allein der 27-jährige Schwager Zugriff auf diesen Pkw.

In diesem Zusammenhang haben die Ermittler der 3. Mordkommission mit Veröffentlichung von Fotos des Autos, der fehlenden Fleecedecke und des Tatverdächtigen die folgenden Fragen und bitten die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat das Auto des Tatverdächtigen am Vormittag des 18. Februar 2019 und/oder in den Nachtstunden vom 19. zum 20. Februar gesehen?

Wer kann Angaben zu Aufenthaltsorten des Tatverdächtigen zu diesen Zeiten machen?

Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Bezugspunkte von ihm benennen, die zwischen Berlin und Frankfurt/Oder liegen?

Wer kann Angaben zum Verbleib der abgebildeten Fleecedecke (Größe ca. 150 × 200 cm) machen, die seit der Tat aus dem Haushalt des Tatverdächtigen fehlt?

Update am 05.03.2019: Haare von Rebecca offenbar in Kofferraum gefunden

Im Fall der verschwundenen Rebecca aus Berlin sollen sich nach einem Zeitungsbericht die Vorwürfe gegen den erneut festgenommenen Schwager der 15-Jährigen verdichten. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung aus Kreisen von Polizei oder Staatsanwaltschaft sollen im Kofferraum des Autos der Familie Haare von Rebecca und Faserspuren der Decke gefunden worden sein, die mit dem Mädchen verschwand.

Außerdem soll es Chat-Nachrichten von dem 27 Jahre alten Schwager geben, die nicht mit den von ihm gemachten Angaben übereinstimmen. Sie sollen geschrieben und empfangen worden sein, als er nach seinen Angaben angeblich schon schlief. Der Mann von Rebeccas Schwester soll ausgesagt haben, dass er am Morgen des 18. Februar um 5.45 Uhr nach einer Feier nach Hause gekommen sei. In der Nacht oder an dem frühen Morgen verschwand Rebecca aus dem Haus der Schwester und ihres Mannes.

Die Polizei wollte sich zu dem Bericht mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Update am 05.03.2019: 348 Hinweise zum Fall der vermissten Rebecca

Nach der erneuten Festnahme des Schwagers der vermissten Rebecca aus Berlin geht die Polizei weiterhin zahlreichen Spuren nach. 348 Hinweise waren bis Dienstagmorgen eingegangen, wie eine Sprecherin mitteilte.

Der am Montagabend zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage festgenommene Schwager der 15-Jährigen sollte am Vormittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen den 27 Jahre alten Beschuldigten gebe es einen gültigen Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts des Totschlags, teilte ein Polizeisprecher mit.

Update am 04.03.2019, um 19.12 Uhr: Haftbefehl im Fall Rebecca - Polizei nimmt Schwager erneut fest

Im Fall der vermissten Rebecca hat die Berliner Polizei den verdächtigen Schwager der 15-Jährigen erneut festgenommen. Es gebe einen gültigen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags gegen den Beschuldigten, teilte ein Polizeisprecher am Montagabend mit. Auf Grundlage des Haftbefehls nahmen Ermittler der Mordkommission den 27-Jährigen in den frühen Abendstunden in Berlin fest. Er kam zunächst in Polizeigewahrsam. Ein Richter soll den Haftbefehl am Dienstagvormittag verkünden.

Die Ermittler werden nun darauf dringen, den Verdächtigen dazu zu bewegen, Angaben zum Verbleib von Rebecca zu machen, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Welche Hinweise genau den Mann verdächtig machten, sagten die Ermittler aus taktischen Gründen nicht. Ob es eine neue Suchaktion gebe, war nicht bekannt.

Der 27 Jahre alte Deutsche war bereits in der vergangenen Woche in den Fokus der Ermittler gerückt und schon einmal festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter hatte aber zunächst keinen Haftbefehl erlassen, sodass der Mann wieder auf freien Fuß kam. Die Ermittler hatten nicht aufzuklärende Widersprüche zwischen seinen Angaben und Ermittlungsergebnissen gesehen.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Berlin Beschwerde gegen die Freilassung eingelegt hatte, erließ ein anderer Ermittlungsrichter einen Haftbefehl, wie die Polizei weiter mitteilte. "Wir waren mit der ersten Entscheidung nicht zufrieden", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Abend. Ob dem neuen Richter weitere Beweise vorgelegt wurden, blieb unklar.

Die Spurensicherung des Landeskriminalamtes hatte das Haus der Schwester und ihres Mannes im südlichen Berliner Stadtteil Britz am Freitag durchsucht. Die Auswertung könne Tage dauern, hieß es. Es war auch nicht die erste Durchsuchung der Räume.

Rebecca hatte vor zwei Wochen bei der Schwester übernachtet. Am Morgen des 18. Februar war sie nicht mehr da und tauchte nicht in der Schule auf. Mit ihr soll auch eine Decke aus dem Haus verschwunden sein. Kurz darauf wurde ihr Handy dauerhaft abgeschaltet. Nach einigen Tagen übernahm eine Mordkommission die Ermittlungen.

Bis heute fehlt von dem Mädchen jede Spur, wie es heißt. Trotz intensiver Suche wurde sie weder lebend gefunden noch wurde ihre Leiche entdeckt. Wie das Mädchen spurlos verschwinden oder ihre Leiche beseitigt werden konnte, stellt die Polizei und auch die Öffentlichkeit vor ein Rätsel.

Suchhunde der Polizei, die Auswertung von Handydaten, Fahndung mit Fotos und Aufrufe der Familie im Internet - nichts brachte bisher weiterführende Hinweise. Bis Montagvormittag gingen 180 Hinweise bei der Polizei ein, wie eine Sprecherin sagte.

Update 04.03.19, um 15.00 Uhr: Staatsanwaltschaft will Haftbefehl gegen Rebeccas Schwager durchsetzen

Im Fall der vermissten Rebecca aus Berlin will die Staatsanwaltschaft doch noch einen Haftbefehl gegen den Schwager des Mädchens durchsetzen. Ein Richter hatte es am Freitag abgelehnt, den Schwager als Verdächtigen in Untersuchungshaft zu nehmen. Dagegen will die Staatsanwaltschaft nun Beschwerde einlegen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Ermittlerkreisen erfuhr.

Die Polizei hatte den Mann am Donnerstag festgenommen und musste ihn am Freitag wieder freilassen, weil die vorgelegten Beweise dem Richter nicht für einen Haftbefehl und die Untersuchungshaft ausreichten. Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern. Der "Berliner Kurier" hatte zuerst darüber berichtet.

Worauf sich der Verdacht gegen den Schwager konkret stützt, sagte die Polizei nicht. Sie erklärte nur, es gebe nicht aufzuklärende Widersprüche "zwischen seinen Angaben und den neusten Ermittlungsergebnissen". Laut dem "Kurier" darf der Mann die Stadt nicht verlassen und muss sich regelmäßig bei der Polizei melden.

Update 04.03.19, 11 Uhr: 180 Hinweise, aber keine heiße Spur?

Vor zwei Wochen verschwand die 15-jährige Rebecca in Berlin - und bis heute fehlt von dem Mädchen jede Spur. Trotz intensiver Suche wurde Rebecca bisher weder lebend gefunden noch wurde ihre Leiche entdeckt. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie getötet wurde und hat den Mann von Rebeccas Schwester im Verdacht, der Mörder zu sein. Vater und Mutter hofften, am heutigen Montag mehr Informationen von der Polizei zu bekommen, wie sie den Zeitungen "Bild" und "B.Z." sagten. Bis Montagvormittag seien 180 Hinweise bei der Polizei eingegangen, sagte eine Sprecherin.

Update 03.03.2019, 6.49 Uhr: Familie hofft noch, Rebecca lebend zu finden - mehr als 100 Hinweise aus der Bevölkerung

Weiterhin bleibt die 15-jährige Rebecca verschwunden. Worauf sich der Verdacht gegen den 27-jährigen Schwager Rebeccas konkret stützt, sagte die Polizei nicht. Möglicherweise spielt ein Kleidungsstück eine Rolle, das Beamte nach Medienberichten am Mittwoch etwa anderthalb Kilometer entfernt vom Haus der Schwester fanden. Laut Medienberichten vom Samstag hält Rebeccas Familie den Mann weiter für unschuldig.

Mehr als 100 Hinweise aus der Bevölkerung gingen mittlerweile bei der Polizei ein. Parallel wandte sich die Familie an die Öffentlichkeit. Die Eltern sprachen mit mehreren Medien, eine weitere Schwester Rebeccas bat unter anderem bei Instagram um Hilfe bei der Suche. "Becci, ich liebe dich von ganzem Herzen. Du fehlst uns so... Wir werden dich lebend finden!!!", schrieb Rebeccas Schwester Vivien (23) am Freitagabend auf Instagram.

Update am 02.03.2019, 7.37 Uhr: Suche nach Rebecca geht weiter

Die Ermittler suchen weiter fieberhaft nach der vermissten Schülerin Rebecca. "Mordkommission und Staatsanwaltschaft müssen alles Mögliche tun, auch um das Mädchen zu finden", sagte eine Sprecherin. Die Ermittler sprechen mittlerweile davon, dass Rebecca getötet wurde. "Da es nach wie vor keinerlei Lebenszeichen von der Vermissten gibt, ist inzwischen davon auszugehen, dass Rebecca Opfer eines Tötungsdeliktes wurde. Sie konnte bislang nicht aufgefunden werden", wie es hieß.

Am Freitag untersuchte ein Team von Kriminaltechnikern das Haus des Schwagers (27) von Rebecca im Neuköllner Ortsteil Britz auf Spuren. Ergebnisse der Aktion nannten die Behörden zunächst nicht. Die Spurenauswertung könne Tage dauern, hieß es. Der Mann lebt dort mit einer von Rebeccas älteren Schwestern. In dem Haus hatte sich auch die Jugendliche vor ihrem Verschwinden aufgehalten. Sie soll dort übernachtet haben, erschien am Morgen des 18. Februar aber nicht in der Schule. Eine Mordkommission übernahm einige Tage später die Ermittlungen.

Die Polizei versuchte, Rebeccas Spur mit Hilfe von Suchhunden zu verfolgen. Sie wertete Handydaten aus und veröffentlichte Fotos des Mädchens und ihrer zuletzt getragenen Kleidung. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Auch Verwandte suchten mit Flugblättern nach Rebecca.

Update am 01.03.2019, 19 Uhr: Ermittler erklären Rebecca sei wohl getötet worden

Im Fall der vermissten Berliner Schülerin Rebecca (15) gehen die Ermittlungsbehörden von einem Tötungsdelikt aus. Es gebe nach wie vor kein Lebenszeichen der Jugendlichen, und sie sei nicht gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend mit.

Ein am Donnerstag festgenommener Verdächtiger, der 27 Jahre alte Schwager Rebeccas, komme jedoch wieder auf freien Fuß. Ein Ermittlungsrichter habe keinen dringenden Tatverdacht festgestellt und die Freilassung angeordnet.

"Die Ermittlungen der Mordkommission und Staatsanwaltschaft werden mit Hochdruck fortgeführt", hieß es. Die Festnahme des Schwagers begründeten die Ermittler mit derzeit nicht aufzuklärenden Widersprüchen "zwischen seinen Angaben und den neusten Ermittlungsergebnissen".

Update am 01.03.2019, 17.30 Uhr: Nach Festnahme - Schwager soll wieder freikommen

Im Fall der verschwundenen 15 Jahre alten Rebecca aus Berlin hat ein Richter die Freilassung des festgenommenen Schwagers angeordnet. Der Ermittlungsrichter habe keinen dringenden Tatverdacht feststellen können, teilten die Ermittler am Freitag mit. Sie gehen inzwischen von einem Tötungsdelikt aus.

Update 01.03.2019, 14.30 Uhr: Schwager festgenommen - Ermittler durchsuchen Haus der Schwester

Derzeit untersuchen Kriminaltechniker der Polizei das Haus der Schwester von Rebecca (15). Das Haus befindet sich im Berliner Stadtteil Britz. Rebecca hatte sich vor ihrem Verschwinden dort aufgehalten. Dies berichtet die Deutsche-Presse-Agentur in Bezug auf eine Polizeisprecherin.

Wie die Bild berichtet, handelt es sich bei der aus dem Familienumfeld festgenommene Person, um Rebeccas Schwager. Was die Ermittler gegen Florian R. in der Hand haben, ist derzeit noch unklar.

Update 01.03.2019, 7 Uhr: Teenager wohl Opfer eines Verbrechens

Die verschwundene 15-jährige Rebecca ist wahrscheinlich Opfer eines Verbrechens geworden. Die Mordkommission der Berliner Polizei nahm einen Verdächtigen fest, die Person wurde am Donnerstag vernommen. Der Verdacht einer Straftat habe sich erhärtet, berichteten die Ermittlungsbehörden. Mit weiteren Angaben hielten sich Polizei und Staatsanwaltschaft aber zurück. Auch ob es eine konkrete Spur zu Rebecca gibt, sagte die Polizei nicht. "Wir hoffen alle, dass wir das Mädchen finden", sagte eine Sprecherin am Abend. "Die Ermittlungen dauern an", hieß es.

Medien berichteten am Donnerstag, der Festgenommene stamme aus dem familiären Umfeld der Jugendlichen. Dazu machte die Polizei ebenfalls keine Angaben.

Update 28.02.2019, 14 Uhr: Vermisste Rebecca - Polizei nimmt verdächtige Person fest

Im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Die Person werde derzeit vernommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Weitere Details wollten die Beamten zunächst nicht bekannt geben.

Update 27.02., 15.30 Uhr: Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisster 15-Jähriger

Auf der Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca in Berlin ist am Mittwochmittag ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Wie bild.de zuvor berichtete, stieg der Hubschrauber am Britzer Garten auf.

Neun Tage nach dem Verschwinden des Mädchens waren Polizeiangaben zufolge bis Mittwochmittag 96 Hinweise eingegangen. Rebecca war am Morgen des 18. Februar verschwunden. Ihre Familie hatte zuletzt die Suche auch über das Internet verstärkt. Mit dem Schlagwort "findbecci" waren unter anderem auf Instagram Flugblätter zu sehen.

Update 26.02, 15 Uhr: Wer hat mit Rebecca gechatet?

Die Schülerin hielt sich vergangener Woche bei Familienangehörigen im Berliner Stadtteil Britz auf. Gegen 09.50 Uhr hätte die 15-Jährige eigentlich Unterricht in ihrer Schule in der Fritz-Erler-Allee gehabt. Dort tauchte sie allerdings nicht auf.

Vermisste Rebecca R. (15) - Mordkommission übernimmt Fall

Die 3. Mordkommission der Berliner Polizei hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat Rebecca Reusch am Morgen des 18. Februar 2019 im Bereich zwischen Maurerweg und Fritz-Erler Allee gesehen? Wer hat sie nach dem 18. Februar 2019 noch gesehen oder Kontakt zu ihr gehabt?

Die Polizei beschreibt Rebecca R. wie folgt:

15-18 Jahre alt (Rebecca ist 15, kann aber für 18 gehalten werden)

170-180 cm groß

braune, schulterlange Haare

schlanke Statur

trug rosafarbene Plüschjacke

trug weißen Kapuzenpullover (Aufschrift: "RAP MONSTER")

trug blaue Jeans mit zerrissenen Knien

trug schwarz-weiße Sportschuhe der Marke "VANS"

trug rosa-beige Handtasche

Rebeccas Vater vermutet: Schülerin wollte jemanden treffen

Der Vater der Vermissten hat sich mittlerweile an die Öffentlichkeit gewandt: Gegenüber der Berliner Zeitung sagte Rebeccas Vater: "Wir sind uns sicher, dass sie nicht weggelaufen ist." Rebecca sei zuverlässig und melde sich telefonisch, wenn sie sich verspäte. Bernd Reusch betont zudem, dass sie am Montag, nach der Schule ihr Zimmer mit Fotos neu gestalten wollte. Sie habe sich sehr darauf gefreut.

Laut den Aussagen der Eltern hat Rebecca keinen festen Freund. Sie habe am Montagfrüh allerdings eine Decke mit in die Schule genommen. "Wir vermuten, dass sie sich mit jemandem treffen wollte", so ihr Vater. Auch soll Rebecca am Morgen ihres Verschwindens Nachrichten mit jemandem geschrieben haben. Vater Bernd Reusch erzählte gegenüber der Berliner Zeitung, dass er von Streit in der Schule gehört habe. Die örtliche Polizei hat deshalb Mitschüler der 15-Jährigen befragt.

Doch nach wie vor fehlt von Rebecca jede Spur. Die Eltern bitten um Hilfe bei der Suche nach der 15-Jährigen. Die Berliner sollen in leerstehenden Gebäuden, Kellern und Kleingartenanlagen - also in Räumen, die im Winter nicht oder weniger genutzt werden, nach seiner Tochter suchen. Ausgeschlossen ist auch nicht, dass die 15-Jährige mittlerweile nicht mehr in Berlin ist.