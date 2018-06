Vermisste 14-jährige Susanna: Polizei findet weibliche Leiche bei Suche nach dem Mädchen

Vermisste 14-Jährige - Polizei sucht jugendliches Mädchen:



Steckt ein 20-Jähriger hinter dem Verschwinden?





Bei Suche nach Vermisster: Weibliche Leiche in Wiesbaden gefunden



red/dpa

Die örtliche Polizei sucht bereits seit zwei Tagen intensiv nach der 14-jährigen Susanne aus Mainz. Insbesondere in Wiesbaden-Erbenheim sind die Behörden auf der Suche nach verdächtigen Spuren.Es sind bereits mehrere Hinweise von Zeugen bei der Kripo Wiesbaden eingegangen. Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass die 14-Jährige Opfer einer "Gewalttat" wurde. In Folge mehrerer Vernehmungen, haben sich die Hinweise auf einen 20-Jährigen aus dem Irak genährt. Er könnte möglicherweise mit dem Verschwinden des Mädchen im Zusammenhang stehen."Aus ermittlungstaktischen Gründen" haben die Behörden noch keine weiteren Informationen heraus gegeben.Am Mittwochnachmittag hat die Polizei bei der Suche nach der Vermissten eine weibliche Leiche gefunden. Die Tote sei noch nicht identifiziert, sagte der Wiesbadener Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Beamte von Spurensicherung und Rechtsmedizin seien vor Ort.Zur Todesursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. "Der Fundort der Leiche ist weiträumig abgesperrt und darf derzeit nicht betreten werden, da noch eine ausgedehnte Spurensuche durchgeführt werden muss." Ob es sich um die Leiche einer vermissten 14-Jährigen handelt, könne derzeit noch nicht bestätigt werden.Zuvor hatte die Polizei im Bereich von Wiesbaden-Erbenheim nach der 14-jährigen Susanna aus Mainz gesucht, die seit dem 22. Mai vermisst wird. Susanna war am 22. Mai mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und abends nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekommen. Die Polizei hatte zwischenzeitlich von Hinweisen berichtet, dass das Mädchen womöglich in Begleitung unterwegs und auf dem Weg ins Ausland sei.