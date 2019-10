Horror-Unfall im nordrhein-westfälischen Waltrop

17-Jähriger setzt sich unerlaubt hinters Steuer und kracht gegen Baum

15-jähriger Beifahrer in Lebensgefahr

In der Folge eines schweren Autounfalls im nordrhein-westfälischen Waltrop sind am Wochenende drei Jugendliche schwer verletzt worden. Ein 15-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. Vor wenigen Tagen hat sich auf der B505 in Franken ein Horror-Unfall ereignet, bei dem elf Menschen teils lebensgefährlich verletzt wurden. Ein Familienvater starb und hinterließ fünf Kinder.

Laut Polizei hatte sich ein 17-Jähriger nach einer kurzen Toilettenpause unerlaubt hinter das Steuer eines 400-PS-starken BMW gesetzt. Zuvor fuhr offenbar eine 18-Jährige den Wagen, der auf die Firma ihres Vaters angemeldet war. Als die junge Fahrerin das Auto für eine kurze "Pinkel-Pause" verließ, setzte sich der 17-jährige Jugendliche ans Steuer und fuhr los. Eigentlich hätte der Jugendliche nur mit einer Begleitperson fahren dürfen - nur dafür besaß er eine Fahrerlaubnis.

17-Jähriger kracht gegen Baum - offenbar zu schnell und betrunken

Als der 17-Jährige losfuhr befanden sich noch zwei weitere Minderjährige im Auto. Zwei weitere Personen, darunter die 18-Jährige, soll der 17-Jährige zurückgelassen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer mit dem 400-PS-Kombi zu schnell unterwegs, als er kurz nach Fahrtantritt in einer Rechtskurve gegen einen Baum prallte. Wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur berichtete, stand der 17-Jährige zudem wohl unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Die Rettungskräfte mussten den 17-jährigen Fahrer und einen 15-jährigen Beifahrer aus dem Autowrack, das tief im Straßengraben lag, herausschneiden. Der 15-Jährige schwebt noch immer in Lebensgefahr, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilt. Auch der Fahrer wurde schwer verletzt. Ein weiterer 17-jähriger Mitfahrer konnte sich offenbar selbst aus dem Wrack befreien.

Warum fuhr der 17-Jährige einfach los?

Warum sich die 18-Jährige, die laut einem Bericht des WDR an diesem Abend mit mehreren Jugendlichen ihren Geburtstag feierte, sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Wagen befand, ist aktuell noch unklar. Die Polizei ermittelt und schätzt den Schaden auf rund 65.000 Euro.