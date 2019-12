Großbrand in Niederbayern

Lagerhalle stand am Montagabend in Flammen

Bevölkerung wurde gewarnt: "Fenster und Türen geschlossen halten"

Besitzer der Lagerhalle verletzt

In Niederbayern ist es am späten Montagabend (16. Dezember 2019) zu einem Großbrand einer Lagerhalle gekommen. Den Angaben der örtlichen Polizei zufolge, stand das ehemalige landwirtschaftliche Gebäude komplett in Flammen und brannte nieder. Alle Informationen kompakt im Überblick:

Großbrand in Kleegarten: Verpuffung als Ursache für Lagerhallen-Feuer?

Der 50-jährige Inhaber der Lagerhalle war am Montagabend damit zu Gange, Metallteile mit Bremsenreiniger zu putzen, als plötzlich der Brand ausbrach. Informationen der Polizei zufolge, kam es möglicherweise in einer Abfalltonne zu einer Verpuffung. Als Erklärung ziehen die Ermittler heran, dass sich ein benutzter Putzlappen durch Gase selbst entzündete. Die Kriminalpolizei hat allerdings keine abschließende Brandursache veröffentlicht. Die Ermittlungen laufen noch.