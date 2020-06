Eine Schülerin hat ihren mutmaßlichen Vergewaltiger in München in eine Falle gelockt. Die 14-Jährige hatte sich am Montag (8. Juni 2020) mit dem 25-jährigen Studenten getroffen. Sie hatte sich zuvor über Instagram kennengelernt.

In einem Hotel in Schwabing kam es zum Geschlechtsverkehr gegen den Willen der 14-Jährigen, heißt es von Seiten der Polizei. "Die 14-Jährige erzählte ihrem Freundeskreis später diesen Vorfall und erwähnte, dass sie mit dem Geschlechtsverkehr nicht einverstanden war", so die Ermittler. Die Polizei informierte sie stattdessen nicht.

München: Schülerin stellt Mann (25) eine Falle

Eine Freundin der Schülerin fasste daraufhin einen Plan: Sie verabredete sich ebenfalls mit dem Mann. Am Mittwoch (10. Juni 2020) kam es zu einem Treffen in Moosach. Zum verabredeten Treffpunkt erschien sie jedoch nicht alleine, sondern mit Freunden der beiden Schülerinnen. Sie hielten den Mann (25) fest und alarmierten die Polizeibeamten.