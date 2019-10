18-Jährige in Innenstadt von München vergewaltigt: Schmerzensschreie der Schülerin alarmieren Passanten

Vergewaltigung in München: Eine 18-Jährige Schülerin ist mitten in der Münchner Innenstadt vergewaltigt worden. Mehr als 20 Streifen suchten unmittelbar nach der Tat in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach dem Täter - am Montag konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Vergewaltigung in München: Schülerin trifft in Park auf Vergewaltiger

Nach einem kurzen Gespräch am Herzog-Wilhelm-Park, während dem der Vergewaltiger angab, der 18-Jährigen an einer Tankstelle etwas zu trinken kaufen zu wollen - die Schülerin hatte Durst - , habe der Mann versucht, die Schülerin zu küssen, ihr unter das T-Shirt zu fassen und ihre Hose zu öffnen. Als sie ihn abblockte, schlug der Mann ihr ins Gesicht. Anschließend zog er ihr die Hose bis zu den Knien herunter und vergewaltigte sie.

18-Jährige brutal vergewaltigt: Schülerin schrie vor Schmerzen

Die junge Frau schrie vor Schmerzen so laut, dass Passanten auf sie aufmerksam wurden. Daraufhin habe der Täter die Flucht ergriffen. Die 18-Jährige wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.