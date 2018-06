Bayernweite Fahndung: Vergewaltiger auf freiem Fuß: Mann (24) bricht aus Psychiatrie bei Deggendorf aus

Die Polizei fahndet nach dem verurteilten Vergewaltiger Michael G.:



Vorwand genutzt: Vergewaltiger flüchtet bei Fußballspiel



Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in seiner Heimatstadt Regensburg aufhält.

Landshut: Asylbewerber wehrt sich gegen Abschiebung und will auf Polizisten schießen



Die Polizei ist auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Wer hat den Flüchtigen gesehen?

Michael G. wird folgendermaßen beschrieben:





1,80 Meter groß



kräftige Statur



kurze, dunkelbraune Haare



blau-grüne Augen



spricht Deutsch mit polnischem Dialekt



Wer der Polizei Hinweise geben möchte, wird gebeten, das über ein Hinweisformularzu tun. In eiligen Fällen sollten Hinweisgeber den Notruf 110 wählen oder direkt die zuständige Dienststelle in Deggendorf anrufen: Telefon: 0991/3896-0.



Der 24-jährige ist bereits am vergangenen Donnerstag (07.06.2018) aus dem Bezirksklinikum Mainkofen in Deggendorf ausgebrochen. Die Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg - deshalb werden nun weitere Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.Laut Angaben der Polizei nutzte der Sexualstraftäter einen begleiteten Ausgang auf dem Klinikgelände zur Flucht aus der Psychiatrie, in der er seit März diesen Jahres untergebracht war. Zuvor habe er unter Aufsicht Fußball gespielt, sagte eine Sprecherin der Klinik. Unter einem Vorwand habe er den Platz verlassen und sei entkommen.Der 24-Jährige war 2015 vom Landgericht Regensburg wegen Vergewaltigung einer 84-Jährigen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Daneben wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verhängt. Seit Anfang 2018 befindet er sich zur Therapie im Maßregelvollzug im Bezirksklinikum Mainkofen.