Am Dienstagnachmittag (14. Januar 2020) ist es auf der A92 in Bayern zu einer spektakulären Verfolgungsjagd gekommen. Mehrere Polizeistreifen verfolgten einen Raser über 120 Kilometer hinweg. An der A92-Anschlussstelle "Wörth an der Isar" kollidierte der flüchtige Autofahrer schließlich mit einem Polizeiwagen. Dabei wurden der 60-jährige Autofahrer und zwei Polizeibeamte teils schwer verletzt.

A92: Verfolgungsjagd endet in Unfall