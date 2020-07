Fahrschullehrer stirbt bei Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A2: Zwischen Veltheim und Bad Eilsen, nahe der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, hat sich am Donnerstag (16. Juli 2020) ein schwerer Unfall ereignet. Ein Fahrschullehrer starb bei dem Crash, mindestens sechs weitere Beteiligte erlitten Verletzungen.

An dem Unfall waren laut Polizeiangaben insgesamt vier Autos und ein Lastwagen beteiligt. Wie die Autobahnpolizei Herford informiert, seien zwei Menschen in einem Fahrzeug eingeklemmt worden. Berichtet wurde, dass ein Auto ins Schleudern geriet und gegen eine Leitplanke gekracht sei. Ein Fahrschulwagen kollidierte mit diesem Auto, der Fahrschullehrer kam bei dem Unfall ums Leben. Rettungswagen und ein Hubschrauber waren vor Ort im Einsatz. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Fahrlehrer stirbt bei Unfall auf A2 - Autobahn Richtung Dortmund wurde gesperrt

Der Crash ereignete sich auf der Autobahn 2 in Richtung Dortmund. Die Autobahn wurde in dem Bereich in Richtung Dortmund zunächst voll gesperrt.

ak/dpa