Tragischer Unfall: Vater überfährt achtjährigen Sohn zweimal

Weil er eine Kellerassel verfolgte, ist ein Junge in Weimar aus Versehen zwei Mal von seinem Vater mit dem Auto überrollt worden. Der Achtjährige wurde schwer verletzt, wie die Polizei in Weimar mitteilte.



Die Kellerassel war unter dem Auto des Vaters verschwunden. Der Vater bekam diese Situation nach Polizeiangaben vom Sonntag nicht mit - und fuhr mit seinem Wagen los. Dabei erfasste das Auto das Kind mit dem linken Vorderrad.



Schreie des Jungen alarmierten den Mann - er setzte mit dem Auto zurück. Dabei überfuhr er den Jungen noch einmal. Er fand seinen Sohn eingeklemmt und schwer verletzt im Radkasten. Herbeieilende Nachbarn konnten das Kind mit einem Wagenheber befreien.



Eine Notärztin versorgte den Jungen zunächst, bis das Kind am Samstag mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Aus der Klinik kam laut Polizei später die Nachricht, dass der Junge nicht in Lebensgefahr sei und wieder vollkommen gesund werde.