Schüsse in Utrecht - mehrere Menschen verletzt:

Im niederländischen Utrecht wurden mehrere Menschen durch Schüsse verletzt. Das teilte die örtliche Polizei am Montag über Twitter mit. Die Lage in Utrecht im Live-Ticker:

Schüsse in Utrecht - aktuelle Lage vor Ort im Live-Ticker

+++ Die deutsche Presseagentur (dpa) vermeldet, dass der Verdächtige gefasst wurde. Die dpa bezieht sich auf die Utrechter Polizei. Dort vermeldete der Einsatzleiter Rob van Bree, dass Beamte am Montagabend einen Verdächtigen festgenommen hätten. Beim Verdächtigen soll es sich laut dpa um den 37-jährigen Gökmen Tanis handeln.

Die Beamten nahmen außerdem einen zweiten Verdächtigen fest. Allerdings sei unklar, inwieweit dieser beteiligt gewesen sei.

Bei dem Angriff tötete ein Schütze drei Menschen und verletzte nach Angaben der Polizei fünf weitere Menschen.

Das Motiv des Täters sei weiterhin unklar. Rutger Jeuken vom niederländischen Innenministerium sagte am Abend, die Spuren deuteten auf ein terroristisches Motiv hin, man könne jedoch auch andere Motive nicht ausschließen. Am Nachmittag hatte ein Polizeisprecher gesagt: "Es könnte auch sein, dass es eine Beziehungstat ist." Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hatte zunächst von einem "Anschlag" gesprochen.

+++ Nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht schließt die Polizei neben einem terroristischen Motiv auch ein Familiendrama nicht aus. "Es könnte auch sein, dass es eine Beziehungstat ist", sagte Polizeisprecher Bernard Jens am Montag dem niederländischen NOS Rundfunk.

+++ Laut Utrechts Bürgermeister sind durch die Schüsse am Montagmittag (18. März 2019) drei Menschen ums Leben gekommen. Neun Menschen wurden demnach verletzt. Die Regierung spricht von einem Anschlag!

+++ Laut Medienberichten wurde Beweismaterial in einer Wohnung gefunden. In einem weiteren Wohngebäude seien zwei Menschen festgenommen worden.

+++ Der Anschlag in der niederländischen Stadt Utrecht war nach Einschätzung des Bürgermeisters ein Terrorakt. Man gehe von einem terroristischen Motiv aus, sagte Utrechts Bürgermeisters Jan van Zanen am Montag in einer Videobotschaft.

+++ Fahndung nach 37-Jährigem

Die Polizei fandet nach dem 37-jährigen Gökmen Tanis: Der Verdächtige soll in der Türkei geboren sein. Dies teilte die Polizei via Twitter mit und veröffentlichte ein Foto.

+++ Rechtspopulist Wilders bezeichnet Vorfall als Terrorakt

Geert Wilders, niederländischer Politiker und Vorsitzender der "Partij voor de Vrijheid" hat sich zur aktuellen Lage in Utrecht geäußert: Er sagte im TV, es sehe nach einem "Terroranschlag mit unschuldigen Opfern" aus.

+++ Anti-Terror-Koordinator: "Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass ein Täter auf der Flucht ist."

Nach dem Angriff in der niederländischen Großstadt Utrecht ist ein Täter auf der Flucht. Pieter-Jaap Aalbersberg, der niederländische Antiterror-Koordinator, sagte am Montag: "Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass ein Täter auf der Flucht ist."

Nach seinen Worten gab es Schüsse an mehreren Orten, ohne dass Aalbersberg das näher erläuterte. Das konnte die Polizei von Utrecht hingegen nicht bestätigen.

Angesichts der höchsten Terroralarmstufe in der Region wurde im niederländischen Regierungszentrum, dem Binnenhof in Den Haag, vor dem Parlament und dem Amtssitz des Ministerpräsidenten die Polizeipräsenz verstärkt. Regierungschef Mark Rutte will um 14.30 Uhr eine Pressekonferenz geben.

Die Schüsse waren in einer Straßenbahn abgefeuert worden. Nach Informationen von Medien wurde mindestens ein Mensch getötet. Drei weitere Opfer seien ins Krankenhaus gebracht worden, wie das niederländische Fernsehen und die Zeitung "De Telegraaf" berichteten. Mehrere Menschen seien am Tatort bei der Straßenbahn medizinisch versorgt worden.

+++ Ministerpräsident Rutte um 14.30 Uhr mit Pressekonferenz

+++ Menschen sollen in ihren Häusern bleiben

Nach den Schüssen in Utrecht sollen die Menschen in der Stadt ihre Häuser nicht verlassen. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen. Die Polizei suche noch nach dem Täter.

+++ Uni Utrecht schließt

Nach den Schüssen von Utrecht hat die Universität der Stadt ihre Türen geschlossen. Alle Studenten wurden aufgefordert, in den Universitätsgebäuden zu bleiben, wie die Universität am Montag mitteilte.

+++ Weißes Zelt am "Platz des 24. Oktober"

Laut Informationen mehrerer Medien sowie der Behörden, steht am Tatort ein weißes Zelt, dass eine Leiche verdeckt. Über dem Körper ist demnach ein weißes Tuch ausgebreitet.

+++ Moscheen in Utrecht schließen

Im holländischen Utrecht haben alle Moscheen vorsorglich geschlossen. Gegenüber der dpa sagte ein Sprecher, man habe dies in Abstimmung mit der Polizei getan.

+++ Bundespolizei kontrolliert Grenzen

"Wir haben unsere Fahndungsmaßnahmen hochgefahren, nachdem wir informiert wurden", sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve. Schwerpunkt der Kontrolle sei demnach die A3. Jedoch finden auch auf anderen Autobahnen Kontrollen statt. Ebenso betroffen sind grenzüberschreitende Bahnverbindungen: Dort gehen Beamte durch die Züge.

+++ Täter in rotem Auto flüchtig

+++ Höchste Terrorwarnstufe ausgerufen

Wie die dpa berichtet, wurde in der Provinz rund um die Stadt Utrecht die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.

+++ Berichte über einen Toten

Das niederländische Radio berichtet, dass mindestens ein Mensch getötet worden sei. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht. Die Ermittler prüften auch Hinweise, wonach ein Verdächtiger mit einem roten Auto geflohen sein soll.

+++ Rettungshubschrauber im Einsatz

Der "Platz des 24. Oktober" wurde laut Polizei abgesperrt. Obwohl die Anti-Terror-Einheit vor Ort ist, muss dies keinen Terroranschlag bedeuten. Die Behörden halten einen terroristischen Hintergrund jedoch für möglich.

+++ Zeuge spricht von mehreren Männern

Der lokale TV-Sender zitiert einen Zeugen, der gesehen haben will, dass mehrere Männer weggerannt seien.

+++ Ministerpräsident spricht von einer "beunruhigenden" Situation

Hollands Ministerpräsident Mark Rutte hat sich zur aktuellen Situation in Utrecht geäußert. Er sprach mehreren lokalen Medien zu folge von einer "beunruhigenden" Situation.

+++ Krisenteam vor Ort

+++ Täter flüchtig

Laut der niederländischen Zeitung AD, ist es gegen 10.45 Uhr zum Polizeieinsatz gekommen. Der Täter ist nach der Schießerei an einer Straßenbahn geflüchtet.

+++ Anti-Terror-Einheit vor Ort: Dem zu folge, ist die Anti-Terror-Einheit der niederländischen Polizei vor Ort.

+++ Polizei äußert sich zur Situation in Utrecht:

tu/dpa