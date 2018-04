Unter Drogen: Halluzinierender Mann löst Großeinsatz aus - gleich zwei Mal in einer Nacht

Feuer - halluzinierender Mann sorgt für zweiten Fehlalarm



Im Drogenrausch löste ein Mann in der Nacht auf Donnerstag in Mühlhausen gleich zwei Polizeieinsätze aus.Wie die Polizei mitteilt, wählte der 33-Jährige kurz vor 2 Uhr den Notruf und gab an, dass sich mehrere ihm unbekannte Personen auf dem Dach befinden würden, die ihn umbringen wollen. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass dies nicht der Fall war. Stattdessen halluzinierte der Mann offensichtlich im Drogenrausch.In der Wohnung fanden die Beamten dann tatsächlich Betäubungsmittel. Diese wurden sichergestellt und die Polizisten verließen die Wohnung wieder.Doch gegen 4.20 Uhr wählte der Mann erneut den Notruf. Diesmal meldete er einen Brand in seiner Wohnung. Dichter Rauch würde durch die Decke dringen. Umgehend kamen Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zum Einsatz.Doch auch diesmal stellte es sich als falsche Information heraus, die der Mühlhäuser unter Wahnvorstellungen gemeldet hatte. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen Notrufmissbrauch und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstatte