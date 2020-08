Unglück an Baggersee: 17-Jähriger stirbt - Wildparker behindern Rettungskräfte

Tödlicher Unfall an Baggersee in Südhessen: Auf der Suche nach Abkühlung ist ein 17 Jahre alter Nichtschwimmer im Baggersee zwischen Groß-Rohrheim und Biblis ertrunken. Ein Begleiter habe die Rettungsleitstelle am Samstag alarmiert, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit am Samstagabend.

Nachdem sofort eine Suche mit Feuerwehr, DLRG, Polizeistreifen und einem Hubschrauber eingeleitet worden sei, habe der Heranwachsende aus Darmstadt nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden können. Reanimationsversuche seien vergeblich geblieben.

Laut Polizei konnte der 17-Jährige nicht schwimmen. Als er wegen des steil abfallenden Ufers an dem See in Not geraten sei, habe sein Begleiter - ebenfalls Nichtschwimmer - noch versucht, ihm zu helfen. Er konnte ihn demnach allerdings nicht retten.

Der Baggersee ist den Angaben zufolge kein öffentliches Gewässer und gehört zu einer Firma. Zutritt und Schwimmen sollen dort mit Beschilderung verboten sein.

Wie die "Bild" berichtet, hatten die Einsatzkräfte zu Beginn massive Schwierigkeiten zu dem See zu kommen - da zahlreiche Wildparker und Badegäste Rettungswege blockierten, obwohl sie gar nicht hätten da sein dürfen. Das schreiben etwa der DLRG-Kreisverband Bergstraße und auch die Feuerwehr Groß-Rohrheim auf Facebook.

"Leider mussten alle anrückenden Kräfte feststellen, dass die Zufahrtsstraße trotz Halteverbot stark zugeparkt war. Das erschwerte ein zügiges Vorankommen erheblich. Bei solchen Einsätzen, bei denen ein Menschenleben in Gefahr ist, zählt für die Einsatzkräfte jede Minute", schrieb die Feuerwehr.

