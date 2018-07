Unglaublich: Küstenwache rettet Frau (55) auf Luftmatratze mitten auf dem Meer - nach 20 Stunden

Frontex rettet Touristin:



Starke Winde und Gewitter



red/tu

Olga Kudlow war am vergangenen Donnerstag (28. Juni 2018) Teil einer spektakulären Rettungsaktion. Die russische Touristin wollte eigentlich nur auf einer Luftmatratze vor der Küste der griechischen Urlaubsinsel Kreta entspannen. Doch plötzlich schlief sie auf ihrer Luftmatratze ein - und kam erst 20 Stunden später wieder nach Hause. Die europäische Grenzschutzagentur "Frontex" fand die 55-jährige Frau auf der Suche nach illegalen Flüchtlingen.Wie lokale Medien aus Griechenland berichten, grenzt es an ein Wunder, dass die Frau überlebte. Als ihr Ehemann und ihre Tochter bemerkten, dass sie fehlte, schlugen sie Alarm auf dem Festland. Alarmierte Rettungskräfte veranlassten umgehend eine groß angelegte Suchaktion. Dabei kamen Jet-Skis und Boote zum Einsatz. Die Suchaktion brachte jedoch vor Anbruch der Dunkelheit keinen Erfolg.Erst am Freitagmorgen konnte die 55-Jährige aus dem Meer gerettet werden. Sie wurde stark unterkühlt und mit schwersten Verbrennungen aufgefunden. Olga Kudlow wurde daraufhin in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.Gegenüber der britischen " Sun " erklärte die Grenzschutzagentur "Frontex": "Um 10:40 Uhr hat unser Flugzeug die verschwundene Person lokalisiert, auf einer Luftmatratze treibend, neun nautische Meilen von Rethymno entfernt und eine nautische Meile vor der Küste von Lavris."Insgesamt war die Frau rund 16 Kilometer abgetrieben. In der Nacht war es zu starken Winden und einem leichten Gewitter gekommen. Die Tochter der 55-Jährigen, kommentierte den Fall mit den Worten: "Wunder geschehen".