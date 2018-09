Unfassbare Tat: Mitschüler vergewaltigen Grundschüler (10) während einer Klassenfahrt

Ein schrecklicher Missbrauchsfall hat sich mehreren Medienberichten zufolge während einer Klassenfahrt von Viertklässlern einer Berliner Grundschule ereignet. Ein zehnjähriger Junge soll von drei Mitschülern brutal vergewaltigt worden sein. Jetzt fliegen die verdächtigen Kinder von der Schule.

Die schreckliche Tat soll sich bereits vor den Sommerferien ereignet haben. Da ging es zusammen mit 38 Schülern auf Klassenfahrt in die Uckermark wie die "B.Z." berichtet. In sich deckenden Medienberichten heißt es, zwei elfjährige Mitschüler hätten das zehnjährige Opfer festgehalten, während sich der ebenfalls zehnjährige Haupttäter den Jungen vergewaltigte.

Nach Angaben der "B.Z." hätten weder Lehrerinnen noch Erzieher etwas davon mitbekommen. Erst eineinhalb Wochen später soll sich ein Freund des Opfers einem Sozialarbeiter der Schule anvertraut haben. Die Schule liegt in einem sozialen Brennpunkt in Berlin.

Mutmaßliche Täter fliegen von der Schule

Am Sonntagnachmittag meldet die Deutsche Presseagentur, dass die mutmaßlichen Täter nicht mehr zum Unterricht kommen dürfen. "Sie kehren nicht an ihre Schule zurück. Wir haben sofort gehandelt. Schulpsychologie und die Sozialarbeit sind vor Ort", sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft der dpa am Samstag.

Das Opfer befinde sich in Obhut seiner Eltern, erklärte die Senatssprecherin weiter. Ob es sich bei den Kindern um Jungen oder Mädchen handelt und wie alt sie sind, teilten weder Polizei noch Senatsverwaltung mit. Auch der genaue Ort, an dem sich die Tat ereignete, wurde noch nicht genannt beziehungsweise offiziell bestätigt. "Aus Opferschutzgründen geben wir keine Einzelheiten heraus", sagte die Sprecherin der dpa.