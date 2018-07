Unfall in Mittelfranken: Autofahrerin übersieht Motorradfahrer (17) beim Abbiegen

Motorradcrash in Mittelfranken



Am Donnerstagnachmittag (5. Juli 2018) ist es auf der B466 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (Mittelfranken) zu einem schweren Unfall gekommen. Bei Unterwurmbach krachte eine Autofahrerin in einen Motorradfahrer . Wie die örtliche Polizei bestätigte wurde der 17-jährige Motorradfahrer durch den Zusammenprall leicht verletzt. Er musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus in Gunzenhausen gebracht werden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.Die Autofahrerin hatte den jungen Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Der Unfall ereignete sich im Bereich einer Kreuzung auf der Bundesstraße 466.Zur Unfallaufnahme und Erstversorgung waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt sowie der Rettungsdienst vor Ort. Der Hubschrauber wurde jedoch nicht benötigt. Der 17-Jährige kam durch den Rettungsdienst ins Klinikum.