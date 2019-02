Unfall-Drama auf A 9: Rettungs-Hund rennt in Panik auf Autobahn und stirbt

Auto überfährt am Freitag (15. Januar 2019) Hund nach schwerem Unfall auf A 9 bei Hermsdorf (Thüringen): Eine Autofahrerin (35) wurde bei einem Autobahn-Unfall schwer verletzt. Das berichtet die Polizei. Einer ihrer Rettungshunde starb, die 37 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Was war passiert?

Auto mit Hunden überschlägt sich

Die beiden Frauen - Ehrenamtliche des Arbeiter-Samariter-Bundes - waren mit zwei Flächensuchhunden, die unter anderem zur Vermisstensuche eingesetzt werden, auf der Autobahn in Richtung Berlin unterwegs. Auch ein Welpe war mit an Bord. Die Hunde der Rasse Weimaraner befanden sich in einer Transportbox auf der Ladefläche des Pick-ups, der zur Rettungshundestaffel Ostthüringen gehört.

Als die Fahrerin wegen eines ausscherenden Lastwagens vom mittleren Fahrstreifen auf die linke Spur ausweichen wollte, konnte ein anderes Auto hinter ihr nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der Wagen der Frauen kam ins Schleudern und fuhr gegen eine Leitplanke. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Tiere geraten in Panik und laufen auf Autobahn

Eine Familie mit fünf Mitgliedern, die in dem Auto unterwegs war, das auf den Pick-up auffuhr, blieb unverletzt. Die schwer verletzte Fahrerin des Pick-ups musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Geschockt durch den Unfall seien zwei der Hunde davongerannt, so der Polizeisprecher. Dabei wurde eines der Tiere auf der Autobahn überfahren. Der zweite Hund sowie der Welpe blieben unverletzt.