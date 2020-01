Unfall auf A8: Mann schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Traunstein schwer verletzt worden. Die A8 war in der Nacht zum Dienstag in beide Richtungen voll gesperrt, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Ein Auto war in Richtung Salzburg aus zunächst ungeklärten Gründen in die Mittelleitplanke gefahren. Anschließend überschlug sich der Wagen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Unfall auf A8: Auto rast in Leitplanke