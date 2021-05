Drohanrufe gegen zwei Impfzentren - Polizei rückt mit Spürhunden an. Nach der Evakuierung von zwei Impfzentren in Schwaben ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Wegen eines Drohanrufes bei der gemeinsamen Hotline wurden die Impfzentren in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) und Memmingen am Freitagabend geräumt. Die Beamten ermitteln nun gegen Unbekannt. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstag (08.05.).

Natürlich sei ein Besuch im Impfzentrum trotzdem sicher, hieß es von den Beamten. Polizeisprecher. Die Polizei würde verstärkt Streife fahren und Präsenz zeigen. Bei der Impfhotline habe am Freitagabend eine männliche Stimme die Drohung ausgesprochen. Zum genauen Wortlaut äußerte sich die Polizei "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht.

Die Räume wurden am Freitag noch mit Spürhunden durchsucht. Dabei wurde aber kein verdächtiger Gegenstand gefunden. Von der Räumung des Impfzentrums Memmingen waren etwa 20 Menschen betroffen, in Bad Wörishofen rund 50 Menschen. Ein Großteil der Impfdosen habe dennoch verabreicht werden können, in Bad Wörishofen sei in einem Rettungswagen geimpft worden.

Lesen Sie auch: Impftermin beantragen: Kann ich mich an meinem Zweitwohnsitz impfen lassen?