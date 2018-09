Umkämpftes Baby: Zehn Familienangehörige prügeln sich auf Entbindungsstation

Erst wenige Minuten auf der Welt und schon in eine Schlägerei verwickelt: Ein Neugeborenes hat am Wochenende einen heftigen Streit in einer Familie ausgelöst.

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilt, war ein neugeborener Säugling derart hart umkämpft, dass die Beamten zu einer Schlägerei auf der Entbindungsstation einer Bremer Klinik ausrücken mussten. Mehrere Familienmitglieder des Babys stritten sich nach der Entbindung derart, dass es in eine Prügelei ausartete.

Am späten Samstagnachmittag gerieten die zehn Angehörigen des Neugeborenen darüber in Streit, wer das Kind als erstes auf den Arm nehmen darf. Laut Polizei eskalierte die Situation und Fäuste flogen. Einer der Familienangehörigen wurde dabei leicht verletzt. Die Einsatzkräfte trennten schließlich unter Widerstand einiger Beteiligter die Streithähne. Gegen drei der Beteiligten wurden Ermittlungen eingeleitet.