Umherfliegendes Metallteil tötet Landwirtin in Scheune

Ein umherfliegendes Metallteil hat eine Landwirtin in Reutlingen am Kopf getroffen und tödlich verletzt. Die leblose 47-Jährige wurde in einer Scheune neben einem laufenden Gebläse gefunden, wie die Polizei am Samstag (1. August 2020) mitteilte.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Frau am Freitagnachmittag mit einem Anhänger in die Scheune gefahren war. Ein Förderband transportierte das geladene Stroh danach zu der Anlage, die es in ein Lager blies. Währenddessen löste sich den Kriminaltechnikern zufolge ein Metallstück vom Anhänger und geriet in das Gebläse.

Dort wurde es derart beschleunigt, dass es die Blechwand der Maschine durchschlug und die Frau traf. Die Verletzungen am Kopf der Frau waren tödlich.

red/dpa