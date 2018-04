Überfall in Münster: Männer rauben Familie aus - brutale Vorgehensweise

Räuber überfallen Familie in Münster: Am Mittwoch (4. April 2018) wurde eine Familie in Münster (Nordrhein-Westfalen) brutal von zwei Räubern überfallen. Der Überfall ereignete sich in der Wohnung der Familie in der Westhoffstraße.



Wie gingen die Täter vor?

Die zwei Männer klingelten an der Haustür der Wohnung. Der 31-jährige Familienvater öffnete die Tür: Sofort stürmten die Täter auf ihn zu. Einer der beiden schlug unvermittelt auf ihn ein, der andere zog ein Messer und bedrohte anschließend den 31-Jährigen sowie seine Frau und die acht- beziehungsweise zehnjährigen Kinder.



Die Diebe fesselten den Mann und schleppten in die Küche. Sie forderten Wertgegenstände. Ingesamt wurden ein Rucksack, drei Halskette, Sportschuhe und ein Geldbeutel inklusive Bargeld erbeutet. Das Duo floh auf die Straße.



Alarmierte Polizisten nahmen einen der Täter, einen 42-Jährigen noch auf der Straße fest. Nach dem Komplizen wird derzeit noch gesucht. Die Familie beschreibt ihn als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 175 cm groß. Er trug wohl dunkle Kleidung, eine Wollmütze, einen Schal und hatte Latexhandschuhe an.