Überfall in Düsseldorf: Kampfsportlerin schlägt Angreifer in die Flucht

Am frühen Samstagmorgen (8. September 2019) versuchte ein unbekannter Mann eine 25-Jährige in der Düsseldorfer Altstadt zu überfallen. Die Frau war alleine auf dem Nachhauseweg von einer Feier mit Freunden und telefonierte dabei durchgehend mit ihrem Freund.

Bei dem Ladenlokal ihrer Mutter wollte sie noch etwas abholen, wie die Polizei Düsseldorf in einer Meldung mitteilte. Kurz nachdem sie die Haustür zu dem Lokal geöffnet und eine weitere Zwischentür im Hausflur öffnen wollte, spürte sie ein Atmen in ihrem Nacken. Als die junge Frau sich umdrehte, stand ein unbekannter Mann direkt vor ihr.

Überfall in Düsseldorf: Täter wird von Kampfsporterfahrung überrascht

Wortlos fasste der Mann sie an die Brust und in den Schritt und versuchte sie zu küssen. Die kampfsporterfahrene Düsseldorferin stieß den Unhold daraufhin von sich und wehrte sich mit Backpfeifen und Fäusten. Der ob der massiven Gegenwehr verdutzte Täter schlug seinem wehrhaften Opfer daraufhin ebenfalls ins Gesicht. Dabei fiel das Handy der Düsseldorferin auf den Boden.

Ihr Freund verfolgte den Überfall am Telefon und verständigte parallel die Polizei. Der Täter versuchte dann noch vergeblich an ihren Rucksack zu gelangen. Das scheiterte jedoch ebenfalls am Widerstand der 25-Jährigen. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Düsseldorferin blieb unverletzt.

Kampfsportlerin angegriffen: Frau kann Täter beschreiben

Die Frau beschreibt den Täter wie folgt: 20-23 Jahre, ungefähr 176 cm groß und schlank. Der Unbekannte hatte schwarzes kurzes Haar, keinen Bart und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Angaben zur Bekleidung konnte sie nicht machen. Während der Tat habe der Mann nichts gesagt und ist möglicherweise verletzt.

Zeugen die zum fraglichen Zeitpunkt im Bereich der Charlottenstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei unter der Rufnummer 0211 8700.

Auch in Franken konnte sich eine 24-Jährige durch massive Gegenwehr verteidigen und den Täter in die Flucht schlagen.