Weil sie Angst vor Tunneln hat: Polizei kutschiert Autofahrerin mit Umweg zu Ehemann

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz für die Polizei bei Neuhof am Donnerstagnachmittag: Weil eine Autofahrerin Angst vor Tunneln hat, endete eine Fahrt auf der A66 auf den Standstreifen vor einem Tunnel auf Höhe Neuhof.

Wie die Polizei mitteilt, rief die Autofahrerin gegen 16.10 Uhr die Polizei. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem Auto auf dem Standstreifen der A66 auf Höhe Neuhof. Aufgrund ihrer Tunnelphobie könne sie den dortigen Tunnel nicht durchfahren. Auch nicht als Mitfahrerin.

Eine Polizeistreife wurde schließlich per Funk benachrichtigt. Diese nahm die aus dem Rheingau stammende Autofahrerin auf und brachte sie über einen Umweg auf die andere Seite des Tunnels. Ihr Ehemann sammelte sie an der nächsten Autobahnauffahrt wieder ein. So konnten sie ihre Fahrt fortsetzen.

