Lüdenscheid vor 1 Stunde

Fahrzeugkontrolle

Tuning-Wahn: VW Golf liegt nur 4 Zentimeter über dem Asphalt - Polizei staunt nicht schlecht

In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei Kontrolle wegen Smartphones am Steuer durchgeführt. Dabei fiel den Beamten ein getuntes Fahrzeug auf, was illegal unterwegs war.