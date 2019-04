Tübingen/Baden-Württemberg: Auto überschlägt sich - zwei Polizisten schwer verletzt

Schwerer Unfall in Tübingen: In der Nacht von Montag auf Dienstag (16. April 2019) ist es in Tübingen (Baden-Württemberg) zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurden zwei Polizeibeamte schwer verletzt. Dies teilte die örtliche Polizei mit. Demnach sei der Polizeiwagen gegen 2 Uhr von der Landstraße abgekommen und eine Böschung hinab gefahren. Das Auto überschlug sich anschließend, wie die Deutsche-Presse-Agentur berichtet. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen.

Die zwei Polizisten wurden beim Unfall schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber der Stuttgarter Zeitung, dass die zwei Beamten nicht auf einer Einsatzfahrt waren. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden.

