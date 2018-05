Zug-Crash in Buseck: Regionalbahn rast in Lkw-Anhänger - was war passiert?

Schweres Bahnunglück in Hessen:

Am Dienstagmorgen (22. Mai 2018) ist ein Zug mit einem Lastkraftwagen kollidiert.

Dabei wurde zahlreiche Menschen schwer verletzt.



Was war passiert?

Gegen 8.30 Uhr hat sich ein folgenschweren Unfall an einem Bahnübergang in Buseck bei Gießen (Hessen) ereignet. Eine Regionalbahn raste in den Anhänger eines Lkws. Der hintere Teil des Sattelzuges stand noch wegen eines Rückstaus auf den Gleisen. Der Lkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig vor dem Crash verlassen, bevor den Zug den Anhänger durchschlug.



Der Zugführer und ein Fahrgast wurden schwer verletzt. Die örtliche Feuerwehr musste den Zugführer aus seiner Kabine befreien. Zehn weitere Passagiere wurden wohl leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, sollen 30 Personen im Zug gewesen sein.