Trucker zapft Straßenlaterne an, um fern zu sehen

In Thüringen hat ein Lkw-Fahrer seinen Fernseher mit dem Strom einer Straßenlaterne betrieben. Der Trucker stellte seinen Sattelzug am frühen Sonntagmorgen (5. Januar 2020) in einem Gewerbegebiet in Nohra (Kreis Weimar) ab: Dort schraubte er die Schutzklappe einer Straßenlaterne ab und verband Kabel über einen Stromwandler mit den Batterien seines Lkw.

Lkw-Fahrer zapft Laterne an - um fernzusehen

Im Führerhaus des Sattelzuges betrieb er so einen Fernseher. Zudem wurde damit eine Satellitenschüssel betrieben. Polizisten bemerkten die auffälligen Kabel und kontrollierten den Truck. Sie weckten den 39-jähriges Fahrer dabei auf. Er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen "Entziehung elektrischer Energie".

