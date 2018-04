Truck überrollt Johnny Valiant: Ex-Manager von Wrestling-Star Hulk Hogan stirbt

Wrestling-Manager überrollt: Johnny Valiant, Ex-Manager von Wrestling-Legende Hulk Hogan ist laut Angaben der amerikanischen Polizei am Mittwochmorgen (4. April 2018) ums Leben gekommen.



Die "WWE" teilte am Mittwoch ebenfalls mit, dass Valiant tot aufgefunden worden sei. Den Angaben der örtlichen Polizei zufolge, wurde er in Ross Township (Pennsylvania) von einem Pick-Up-Truck überrollt. Er wollte wohl die Straße überqueren.