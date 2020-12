Bei einem Vorfall mit einem Auto sind in der Innenstadt von Trier mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden.

Die Polizei teilte am Dienstagnachmittag über Twitter mit, es habe mehrere Tote und Verletzte gegeben. Der Fahrer sei festgenommen und das Auto sichergestellt worden.

Update vom 1.12.2020 (19:20): Vier Tote und 15 Verletzte

Bei dem tödlichen Vorfall mit einem Auto in der Innenstadt von Trier sind vier Menschen getötet und 15 Menschen verletzt worden. Vier Menschen hätten schwere Verletzungen erlitten, fünf erhebliche Verletzungen, und sechs Menschen seien leicht verletzt worden, sagte der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz (SPD), am Dienstag in Trier. Zahlreiche Menschen in der Innenstadt seien zudem traumatisiert worden.

Der Oberbürgermeister von Trier, Wolfram Leibe, hat sich bei den Einsatzkräften bedankt. Es seien rund 700 Helfer im Einsatz gewesen nach der tödlichen Fahrt in der Innenstadt von Trier, sagte Leibe am Dienstag. Es sei nicht selbstverständlich, dass der Täter nach wenigen Minuten gefasst werden konnte. Unter den vier Toten sei ein neun Monate altes Baby. "Es ist der schwärzeste Tag der Stadt Trier nach dem Zweiten Weltkrieg", sagte Leibe.

Nach dem tödlichen Vorfall mit einem Auto in der Innenstadt von Trier wird gegen den Fahrer wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes in vier Fällen ermittelt. Außerdem werde ihm in zahlreichen weiteren Fällen gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Dienstag im Trier.

Update vom 1.12.2020 (18.45 Uhr): Trier OB spricht von "Amokfahrer"

Bei einem Vorfall mit einem Auto sind in der Innenstadt von Trier mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Die Polizei teilte am Dienstagnachmittag (1.12.2020) über Twitter mit, es habe mehrere Tote und Verletzte gegeben. Unter den Toten war auch ein Kleinkind. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach am Abend von einem "schlimmen und schrecklichen Tag", ein Baby sei aus dem Leben gerissen worden. Der Fahrer sei festgenommen und das Auto sichergestellt worden. Es handele sich um einen 51 Jahre alten Deutschen aus dem Kreis Trier-Saarburg. Der Mann sei mit einem SUV durch eine Fußgängerzone gefahren und habe offenbar "wahllos" Menschen angefahren.

"Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag auf Twitter. "Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen."

Die Hintergründe, warum der Fahrer in die Fußgängerzone fuhr, blieben zunächst unklar. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sprach im Interview mit dem SWR von einem "Amokfahrer in der Innenstadt". Es habe bis zu 15 Verletzte gegeben. Augenzeugen berichteten, dass Menschen durch die Luft geschleudert worden seien.

Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften war im Einsatz. Der ADAC schickte Rettungshubschrauber. Große Teile der Innenstadt waren abgesperrt. Nach der Festnahme bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei mit.

Für 19.00 Uhr wurde eine Pressekonferenz im Theater Trier angekündigt, voraussichtlich mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz (SPD). Ministerpräsidentin Malu Dreyer äußerte sich entsetzt, die SPD-Politikerin wurde noch am Nachmittag am Ort des Vorfalls nahe der Porta Nigra erwartet.

Update vom 1.12.2020 16.09 Uhr: Polizei: Mehrere Tote - "ganze Reihe Schwer- und Schwerstverletzter"

Nach dem Vorfall mit einem Auto in der Trierer Innenstadt sind das genaue Ausmaß und die Zahl der Opfer nach Polizeiangaben noch unklar. "Es gibt mehrere Tote und eine ganze Reihe Schwer- und Schwerstverletzter", sagte der Sprecher des Präsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, am Dienstag. Nach ersten Informationen kamen bei dem Vorfall mindestens zwei Menschen ums Leben.

Update vom 1.12.2020 15.46 Uhr: Polizei gibt Entwarnung für die Bevölkerung

Nach der Festnahme des Fahrers in Trier besteht nach Polizeiangaben keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Das sagte der Sprecher des Präsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, am Dienstag (1.12.2020). Die komplette Innenstadt sei abgesperrt, Spuren würden gesichert.

Update vom 1.12.2020 15.39 Uhr: 51-jähriger Deutscher hat wohl "wahllos" Menschen angefahren

Am Steuer des Wagens in Trier hat ein 51 Jahre alter Mann gesessen. Es handele sich um einen Deutschen aus dem Kreis Trier-Saarburg, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, am Dienstag (1.12.2020). Der Mann sei mit einem SUV durch eine Fußgängerzone gefahren und habe offenbar "wahllos" Menschen angefahren. Zeugen haben berichtet, dass Menschen durch die Luft geschleudert worden seien. Zuletzt war von zwei Toten und mehreren Verletzten die Rede.

Die Hintergründe des tödlichen Vorfalls in Trier sind noch völlig unklar. "Im Moment können wir zur Motivation nichts sagen", sagte Jochem. "Wir wissen nicht, warum er das gemacht hat." Es gebe keinerlei Anzeichen in irgendeine Richtung.

Update vom 1.12.2020 15.01 Uhr: Polizei hat Teile der Trierer Innenstadt abgesperrt

Teile der Trierer Innenstadt sind nach dem tödlichen Vorfall mit einem Auto weiträumig abgesperrt. Überall im Zentrum - auch nahe der berühmten Porta Nigra - war am Dienstag (1.12.2020) Blaulicht zu sehen. Ein Auto hat dort mehrere Menschen erfasst, zwei wurden tödlich verletzt. Es sollte in Kürze in einer Pressekonferenz über den Vorfall informiert werden.

Erstmeldung: In Trier ist ein Auto in die Fußgängerzone gerast - 2 Tote

Ein Auto hat in der Fußgängerzone in Trier mehrere Menschen verletzt. Das teilte ein Sprecher der örtlichen Polizei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Hintergrund sei unklar.

"Wir haben in der Fußgängerzone mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden. Das Auto ist gestellt, der Fahrer ist festgenommen", sagte er. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei von ihnen tödlich verletzt. Die Polizei bat die Bevölkerung darum, den Bereich zu meiden.