Die Polizei teilte am Dienstagnachmittag mit (1.12.2020), dass in Trier ein Auto in der Fußgängerzone mehrere Menschen angefahren habe. Es soll Tote geben.

Update vom 1.12.2020: Polizei hat Teile der Trierer Innenstadt abgesperrt

Teile der Trierer Innenstadt sind nach dem tödlichen Vorfall mit einem Auto weiträumig abgesperrt. Überall im Zentrum - auch nahe der berühmten Porta Nigra - war am Dienstag (1.12.2020) Blaulicht zu sehen. Ein Auto hat dort mehrere Menschen erfasst, zwei wurden tödlich verletzt. Es sollte in Kürze in einer Pressekonferenz über den Vorfall informiert werden.

Erstmeldung: In Trier ist ein Auto in die Fußgängerzone gerast - 2 Tote

Ein Auto hat in der Fußgängerzone in Trier mehrere Menschen verletzt. Das teilte ein Sprecher der örtlichen Polizei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Hintergrund sei unklar.

"Wir haben in der Fußgängerzone mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden. Das Auto ist gestellt, der Fahrer ist festgenommen", sagte er. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei von ihnen tödlich verletzt. Die Polizei bat die Bevölkerung darum, den Bereich zu meiden.