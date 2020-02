Traurige Gewissheit: Das seit rund einer Woche verschwundene Mädchen aus Menden im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) ist tot aufgefunden worden.

Die Zehnjährige sei am Sonntagmorgen (9. Februar 2020) in einem Wehr auf der Ruhr entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Wie und weshalb sie zu Tode gekommen war, ist gegenwärtig noch unklar.