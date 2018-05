Traktor-Unfall bei Traunreut: Oldtimer überschlägt sich - Fahrer (75) stirbt auf Forstweg

Mann stirbt nach Traktorunfall in Oberbayern: Am Dienstagabend (8. Mai 2018) hat sich ein Traktor in Traunreut (Oberbayern) überschlagen. Der 75-jährige Fahrer wurde darunter begraben und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er starb noch an der Unfallstelle.



Der Mann war mit seinem Traktor wohl von einem steil abfallenden Forstweg abgekommen. Das Fahrzeug entwickelte eine Wucht, die dem älteren Fahrer keine Chance ließen. Ein Notarzt konnte lediglich den Tod des Mannes feststellen.