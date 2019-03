Traktordrama im Allgäu: Motorradfahrer (35) stirbt bei Überholversuch

Motorradfahrer will Traktor überholen und stirbt: Bei Unterthingau (Ostallgäu, Bayern) hat sich am Mittwochnachmittag (6. März 2019) ein tragischer Unfall ereignet. Ein 35-jähriger Motorradfahrer versuchte gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße einen Traktor zu überholen. Der Traktorfahrer bemerkte dies nicht und bog gleichzeitig nach links ab. Laut Informationen der Polizei vor Ort, kam es zum Zusammenstoß zwischen Traktor und Motorrad. Der 35-jährige Biker zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Er verstarb noch am Unfallort.

Schock in Unterthingau: Motorradfahrer stirbt bei Kollision

Der minderjährige Beifahrer des Motorradfahrers erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber der alarmierten Einsatzkräfte ins Krankenhaus geflogen werden.

Der 17-jährige Fahrer des Traktors und sein ebenfalls minderjähriger Mitfahrer erlitten einen Schock. Weitere Autofahrer leisteten erste Hilfe vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam war ebenfalls vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Kempten hat ein Gutachten beantragt. Die Polizei Marktoberdorf ermittelt in diesem Fall.

