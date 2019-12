Tragödie vor Heiligabend: Zwei Frauen von Zug erfasst und getötet

Zug-Drama einen Tag vor Heiligabend in Münster (Hessen): Zwei Frauen sind beim hessischen Münster nahe Darmstadt von einem Zug erfasst und getötet worden.

Eines der beiden Opfer sei am Montag aller Wahrscheinlichkeit nach mit Suizidabsicht auf die Gleise gegangen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Polizei: Frau wollte andere möglicherweise zurückziehen und retten

Die andere Frau habe sie möglicherweise zurückziehen wollen und sei dann ebenfalls von dem Zug mitgerissen worden.

Nähere Angaben konnte die Bundespolizei zunächst nicht machen. Die Bahnstrecke zwischen Darmstadt und Aschaffenburg wurde nach dem Unglück ab 13.30 Uhr für rund drei Stunden gesperrt.