Hamburg: Tote Obdachlose (64) an Kirche entdeckt - Ist die Frau erfroren?

Obdachlose stirbt in Hamburg: In Hamburg ist erneut eine Obdachlose gestorben. Die 64-Jährige wurde am 17. November 2018 tot aufgefunden. Dies berichtet die Hamburger Morgenpost und bezieht sich auf Informationen des Obdachlosenmagazins "Hinz & Kunzt".

Dem Bericht zu Folge hatte die Obdachlose mit weitere Wohnsitzlosen an einer Kirche übernachtet. "Als ein Freund sie am Morgen wecken wollte, hat sie sich nicht mehr bewegt", so das Obdachlosenmagazin. Er habe sich noch am Vorabend mit der 64-Jährigen unterhalten.

Obdachlose erfriert in Hamburg: 64-Jährige stirbt

Bereits Ende Oktober war in Hamburg eine Frau am U-Bahnhof erfroren. Die Polizei will den Leichnam der Frau nun obduzieren lassen, ob die Frau erfroren ist. Die Ermittlungen laufen. tu

Lesen Sie auch:Drama in Coburg - Familienvater (34) sticht seine Ehefrau nieder