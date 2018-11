Tödliches Selfie: Deutsche Touristin verunglückt in Sri Lanka

Beim Versuch ein einzigartiges Urlaubsfoto mit ihrer Begleitung zu schießen ist eine 35-jährige deutsche Urlauberin in Sri Lanka tödlich verunglückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers vor Ort ist die Frau beim Versuch ein Selfie zu machen von einer Felskante in den Tod gestürzt. Das Unglück ereignete sich am Sonntag im Horton Plains Nationalpark nahe der Stadt Balangoda im Zentrum Sri Lankas.

Die Polizei suchte mit Unterstützung der Armee, der Luftwaffe und der lokalen Bevölkerung sechs Stunden nach der Frau. Ihr Körper wurde schließlich aus der Luft entdeckt und konnte geborgen werden.