Ganderkesee (Niedersachsen): Fahrradfahrer schaut an Bahnübergang auf Handy und wird von Zug überrollt. Im niedersächsischen Ganderkesee ist ein 43-jähriger Mann an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und getötet worden. Den Zug hatte er vermutlich übersehen, weil er gerade auf sein Handy geschaut hatte. Dies habe der Zugführer erklärt, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend (21. Oktober 2019) der Deutschen Presse-Agentur.

Tödliche Ablenkung: Mann mit Handy wird an Bahnübergang von Zug erfasst

Der 43-Jährige, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, hatte nach Angaben des Lokführers trotz geschlossener Halbschranken die Gleise des Bahnübergangs in Ganderkesee-Schierbrok überquert.

Der Zugführer, der einen Schock erlitt, habe noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können.

In Oberfranken ist Ende September eine Polizistin bei einem Unfall verletzt worden. Ihr Streifenwagen kollidierte an einem Bahnübergang mit einem Regionalzug.